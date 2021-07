Scatterà dalle 17 di oggi, mercoledì 7 luglio, un'allerta meteo gialla per la città di Milano e arancione per diverse località della Lombardia: saranno infatti previsti forti temporali e in alcuni casi anche grandinate. Il maltempo è dovuto al passaggio di un flusso sudoccidentale instabile collegato ad una ampia saccatura che sta interessando l'Europa occidentale. Le precipitazioni interesseranno l'alta pianura occidentale, le Alpi e le Prealpi e la fascia pedemontana.

Il maltempo terminerà nel weekend

Le piogge saranno più forti di domani, giovedì 8 luglio. I rovesci investiranno il Nordovest e le Alpi dal mattino e fino a sera. Il maltempo poi si esaurirà nel weekend. In vista dei forti temporali, la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo che inizierà dalle 17 di oggi e terminerà alle 21 di domani. La misura riguarderà la Valchiavenna dove è stata diramata un'allerta arancione. Stesso pericolo per Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali. In queste tre zone è inoltre stata diramata un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Dove è prevista l'allerta meteo gialla

Per oggi e domani l'allerta gialla invece è stata diramata per la città di Milano, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Orobie Bergamasche (dove durerà fino alla mezzanotte del 9 luglio). Da domani e fino al 9 luglio scatteranno invece per: l'Appennino Pavese, Bassa Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Centro Occidentale, ) Bassa Pianura Occidentale, Alta Pianura Orientale, Pianura Centrale, Laghi e Prealpi Orientali e Valcamonica.