Allerta meteo arancione per domani domenica 20 giugno. Lo ha annunciato il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che ha emesso l'avviso di criticità arancione moderata per il rischio di fenomeni temporaleschi forti e di criticità gialla ordinaria per il rischio idrogeologico sul bacino di Milano. Temporali forti sono attesi in tutta la giornata di domani: dalle ore 10 alle 2.00 di lunedì 21 giugno. Per tenere sotto controllo la situazione, è stato attivato il Centro Operativo Comunale di via Drago a Milano che monitorerà minuto per minuto la situazione. Allertate anche per domani alcune squadre della protezione civile e della polizia locale.

Tempo previsto a Milano per domani domenica 20 giugno

Attesa dunque pioggia e temporali forti per la giornata di domani: le nuvole si faranno intense con il passare delle ore. A favorire i forti temporali è anche l'elevata temperatura che potrebbe superare i 30 gradi. Le temperature non dovrebbero comunque superare i 33 gradi e sono destinate a calare lievemente nei giorni seguenti. Dalla seconda metà della prossima settimana è invece atteso un calo più consistente, con l'arrivo di nuove perturbazione che potrebbe causare piogge e temporali. Per quanto riguarda i venti in pianura saranno deboli, in irregolare rinforzo verso sera. Mentre in montagna moderati al mattino e localmente forti al pomeriggio. In leggero miglioramento invece la giornata di lunedì 21 giugno: il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in pianura con qualche addensamento fino al mattino sui settori di Nordovest, su Alpi e Prealpi. Previsti addensamenti specifici nel pomeriggio e in serata.