Un camion si è schiantato contro il muro di una casa nel Bresciano: grave un uomo

Un camion per l’edilizia ha sfondato la recinzione di una casa e si è schiantato contro il muro di un’abitazione a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Nell’incidente sono rimasti feriti due operai di 48 e 55 anni che sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale.

Alle prime ore di questa mattina, lunedì 4 agosto, un camion per l'edilizia ha sfondato la recinzione di un’abitazione, attraversato il giardino e terminato la sua corsa contro il muro della casa a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Nell'incidente sono rimasti feriti due operai di 48 e 55 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle ore 7:57 a bordo di un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il camion sarebbe finito fuori controllo mentre percorreva la discesa all'altezza del civico numero 58 di via Montemaderno a Toscolano Maderno. Il mezzo, lanciato ad alta velocità, avrebbe quindi sfondato la recinzione di un’abitazione e, una volta attraversato il giardino, avrebbe terminato la sua corsa schiantandosi contro il muro della casa. In quel momento a bordo del veicolo c'erano due operai di origine albanese, rispettivamente di 48 e 55 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Il passeggero ha riportato le conseguenze più gravi: è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.