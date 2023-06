Un albero cade davanti a una chiesa a Luino: otto persone ferite, gravissima una bimba di 7 anni Un albero è caduto davanti a una chiesa a Luino, in provincia di Varese: otto le persone ferite, tra queste una donna e una bimba di 7 anni soccorse in codice rosso.

A cura di Giorgia Venturini

Paura in un oratorio di Luino, nel Varesotto. Qui un grosso ramo di un albero è caduto davanti alla chiesa coinvolgendo otto persone, tra cui gravissime una donna e una bambina di 7 anni. La piccola è stata trasportata in codice rosso l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a causa del grave trauma cranico riportato dall'impatto con l'albero.

Gravissime una donna e una bimba di 7 anni

Stando alle prime informazioni, tutto è accaduto poco dopo le 17.30 di oggi lunedì 26 giugno: il ramo dalla grande dimensioni è precipitato addosso a otto persone. Tra i feriti due sono stati soccorsi in codice rosso: una donna che dall'impatto ha riportato un grave trauma alla schiena e al braccio. Si trova ora ricoverata al San Gerardo di Monza dove è arrivata in elicottero in codice rosso. L'altro ferito grave è la piccola di sette anni che ha riportato invece un trauma cranico e uno al volto: anche lei è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso, si trova ora ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo.

Ferite in tutto otto persone

Altre persone sono state coinvolte nell'incidente davanti alla chiesa ma sono meno gravi: oltre ai due feriti in codice rosso, altri cinque adulti e una bambina sono state soccorse dal personale del 118. Si trovano in ospedale per traumi alla schiena e agli arti, verranno sottoposte a tutti gli accertamenti del caso. Tutte sono arrivate in codice giallo. Ora non resta che capire perché un albero è caduto all'improvviso. Sono in corso indagini della forze dell'ordine.

Come ha fatto a staccarsi il ramo

Stando a quanto riferito a Fanpage.it, oggi a Luino non c'era forte vento. Il grosso ramo quindi si sarebbe staccato perché ormai, diventato secco, ha ceduto colpendo le otto persone che si trovavano fuori dalla chiesa. Non è ancora chiaro se la pericolosità di questo ramo sia stato segnalato già in passato: i carabinieri stanno provvedendo con tutti gli accertamenti del caso.