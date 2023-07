Albero cade davanti all’oratorio di Luino e ferisce 8 persone, indagati due dipendenti del Comune Un architetto e un geometra del Comune di Luino (Varese) sono stati iscritti nel registro degli indagati per la caduta dell’albero che ha provocato il ferimento di 8 persone lo scorso 26 giugno. Nei prossimi giorni saranno eseguiti accertamenti “non ripetibili” per valutare eventuali responsabilità penali.

A cura di Enrico Spaccini

Ci sono due indagati per la caduta del ramo di ippocastano dello scorso 26 giugno che ha provocato il ferimento di otto persone fuori dalla chiesa di San Pietro a Luino (Varese). Si tratta di un architetto e di un geometra del Comune che hanno già nominato i periti che prenderanno parte all'accertamento tecnico "non ripetibile" previsto per i prossimi giorni sulla pianta. L'obiettivo della perizia è stabilire il motivo della caduta del ramo e se si sarebbe potuta evitare in qualche modo, così da valutare eventuali responsabilità penali.

La caduta del ramo di ippocastano

Erano quasi le 18 di lunedì 26 giugno quando un pesante ramo si è staccato dall'ippocastano all'esterno della chiesa di San Pietro a Luino. In quel momento erano presenti diverse persone che stavano aspettando l'uscita dei bambini dall'oratorio.

Otto persone erano rimaste ferite, due di queste (tra cui una bambina di 7 anni) erano state trasportate in ospedale in codice rosso. Il bilancio, però, avrebbe potuto essere ben peggiore visto che in quel momento all'oratorio c'erano diverse decine di bambini ed educatori.

L'accertamento tecnico "non ripetibile"

La Procura di Varese ha aperto subito un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose e deciso di far eseguire un accertamento tecnico "non ripetibile" sul tronco rimasto piantato a terra ma amputato di ogni ramo dai vigili del fuoco la sera stessa dell'incidente. Gli esami saranno eseguiti dall'agronomo incaricato, il dottor Raffaele Orrù.

Le parti, ovvero tre dei feriti e i due indagati, hanno nominato a loro volta i periti che parteciperanno agli accertamenti. Tra questi anche l'agronomo Daniele Zanzi, ex vicesindaco di Varese esperto di piante di alto fusto nominato da una delle vittime. La perizia servirà per valutare eventuali responsabilità penali.