Ultimo giorno di caldo record: poi arrivano piogge e temporali Nella serata di oggi sabato 6 agosto le temperature potranno abbassarsi e lasciare spazio ad alcune precipitazioni. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora qualche ora e poi il caldo di questi giorni dovrà lasciare spazio a piogge e temporali. Già infatti nella serata di oggi sabato 6 agosto le temperature potranno abbassarsi e lasciare spazio ad alcune precipitazioni. Ma fino a quanto dureranno le piogge? Riusciranno a far tirare un respiro di sollievo ai tanti agricoltori della zona? Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Piogge e temporali già nella serata di oggi 6 agosto

Piogge e temporali sono attesi già nella serata di oggi 6 agosto sui rilievi ma alcune precipitazioni sono molto probabili anche in città e in pianura nel corso della notte. "Il transito di una perturbazione sull'Europa centro-settentrionale determina afflusso di aria più fresca ed una progressiva umidificazione della massa d'aria, aumentando l'instabilità nel corso del fine settimana", riporta il sito di Arpa Lombardia. Per tutta la settimana poi le temperature sono prossime alla media del periodo.

Le previsioni di domani domenica 7 agosto

Le nubi oggi saranno in aumento già dalle ore centrali e saranno via via più dense con l'avvicinarsi alla serata. Le piogge inizieranno a manifestarsi sulla fascia alpina e prealpina centro-orientale con un addensamento nelle zone di pianura. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo, in pianura comprese tra 31 e 37 gradi. Pioggia prevista anche per la giornata di domani domenica 7 agosto: tra la notte e il primo mattino previsti temporali sparsi sia su prealpi che in pianura, con fenomeni di moderata o localmente forte intensità. Le precipitazioni proseguiranno anche per tutta la giornata.