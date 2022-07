Caldo record a Milano, perché i treni della linea verde della metropolitana potrebbero rallentare I treni della linea verde della metropolitana di Milano potrebbero rallentare nei prossimi giorni. Questo a causa del caldo record che sta colpendo la città. Attesi ritardi e disagi per i passeggeri.

La morse del caldo anomalo che sta investendo Milano non lascia tregua nemmeno alle metropolitane. In una nota stampa, Atm ha comunicato che la linea verde del trasporto pubblico sotterraneo (ma non solo) potrebbe subire forti rallentamenti nei prossimi giorni. L'Azienda Trasporti Milanesi ha specificato che le temperature troppo elevate modificano i binari nei tratti esterni, motivo per cui i treni e chi li manovra devono prestare particolare attenzione.

La metro verde di Milano potrebbe rallentare per il caldo

Nella nota diramata, Atm spiega che tale decisione è imposta dai "protocolli di sicurezza ferroviaria" che richiedono "limiti di velocità ai treni" nel momento in cui i binari superano una determinata temperatura. Per questo motivo, "se nelle prossime ore si verificherà questa condizione" i convogli della linea verde della metropolitana di Milano "viaggeranno a marcia ridotta sulle tratte all’aperto della linea, dove binari e rete elettrica sono esposti all’ondata di caldo record". Ma in che modo Atm rileva l'effettiva temperatura raggiunta dai binari esposti al sole? L'azienda ha spiegato che i binari sono monitorati tramite diversi punti in tutta la linea.

Attesi ritardi e disagi per i passeggeri

Mantenendo alta l'attenzione, Atm garantisce un intervento decisionale e pratico tempestivo così da ridurre al minimo, se non annullare, i rischi per i passeggeri e per i propri dipendenti. L'eventuale riduzione di velocità dei singoli treni provocherà inevitabilmente un prolungarsi dell'attesa dei convogli sulle banchine delle varie stazioni della metropolitana lungo tutta la linea.