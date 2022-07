A Milano è bollino rosso per il gran caldo: previste temperature record Domenica a Milano si raggiungono i 41 gradi. Tutta la Lombardia è da bollino rosso. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

A cura di Giorgia Venturini

Temperature in continuo aumento almeno fino a domenica 24 luglio quando a Milano si raggiungeranno i 41 gradi. Segno che l'anticiclone africano continuerà a persistere su tutta al regione e soprattutto nella grandi città. Sole e caldo che potrà durare fino a fine luglio: a breve infatti non sono previste piogge e un calo delle temperature.

Pavia e Milano le città più colpite dal caldo

Per il weekend sono attesi valori massimi: da mercoledì 20 e fino almeno a sabato 23 e domenica 24 luglio le temperature sono previsti in continuo e costante aumento. Gli esperti precisano che le città più colpite dal caldo sono soprattutto Milano e Pavia. Ma temperature elevate sono attese anche in alta quota. Una situazione che continua a far preoccupare visto le condizioni di siccità che coinvolge l'intera regione.

In Lombardia acqua fino al 25 luglio

E con il gran caldo è subito rischio carenza di acqua. Nei giorni scorsi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha precisato che "le ultime riserve per l'agricoltura si stanno esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare". Resistono invece le quantità di l'acqua potabile: "Per fortuna – ha aggiunto il governatore – la falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preoccupazioni". Anche da Regione Lombardia fanno sapere che l'unica speranza è legata a qualche pioggia nei prossimi giorni, ma le previsioni non è previsto nessun temporale o acquazzone. Intanto gli agricoltori sono in forte difficoltà: manca sia l'acqua per irrigare i campi sia per dissetare gli animali. Si può sperare nelle prossime settimane, perché questa è da bollino rosso.