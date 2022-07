Siccità, l’allarme di Fontana: “In Lombardia abbiamo acqua solo fino al 25 luglio” “In Lombardia abbiamo acqua solo fino al 25 luglio”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana spiegando che per il momento il problema riguarda solo l’acqua irrigua.

Va via via peggiorando la situazione siccità in Lombardia. Le riserve di acqua per l'agricoltura stanno terminando e la prossima settimana potrebbero finire, anche in vista del nuovo anticiclone che dovrebbe portare le temperature fin sopra i 40 gradi in quasi tutto il territorio regionale. Per il momento, fortunatamente, non si registrano criticità particolari per l'acqua potabile.

Fontana: Abbiamo acqua solo fino al 25 luglio

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha reso dichiarazioni per offrire un quadro della situazione dicendo che "le ultime riserve per l'agricoltura si stanno esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare". Per il momento, invece, nessun problema per l'acqua potabile per cui, "grazie al cielo – ha aggiunto il governatore – la falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preoccupazioni". Fontana ha poi continuato dicendo che ora l'unico auspicio che "possiamo fare è che inizi a piovere", ribadendo che "non riusciamo ad andare oltre il 25 luglio".

Sertori: Chiesto lo stato d'emergenza, siamo in attesa del decreto

Attualmente la risorsa idrica lombarda rispetto allo storico è di meno 61 per cento. Lo ha spiegato l'assessore regionale agli enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori che ha aggiunto: "Abbiamo messo in campo il primo provvedimento il 31 marzo, alla luce del fatto che c'era poca risorsa idrica e abbiamo deciso di posticipare i rilasci. Dopo dieci giorni, avevamo ottenuto una piccola scorta e così è partita la stagione irrigua". Per quanto riguarda lo stato d'emergenza chiesto al Governo Draghi, l'assessore lombardo ha detto che la regione è in attesa di un decreto e dei poteri commissariali.