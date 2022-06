Siccità in Lombardia, Fontana: “Al momento nessun razionamento per usi civili” Il presidente Attilio Fontana ha dichiarato che per ora non sono previsti razionamenti per quanto riguarda l’acqua nelle case, e che è in corso un dialogo con la Svizzera per un maggiore rilascio di acqua. In alcuni comuni lombardi, però, già ci sono delle ordinanze comunali che regolano l’utilizzo delle risorse.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il fiume Po colpito dalla siccità (foto da Facebook)

"Per adesso non si parla ancora di razionamento per usi civili, per ora la situazione della Lombardia è sotto controllo, stiamo intervenendo per risolvere i problemi degli usi agricoli". L'ha detto Attilio Fontana a Bruxelles, a proposito dell'emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio la Lombardia, aggiungendo anche che è in corso un dialogo col Canton Ticino per ottenere un maggiore rilascio di acqua dai bacini idroelettrici. Un problema che investe l'agricoltura (a proposito, il presidente regionale ha dichiarato che ""sono già più di due mesi che ci stiamo lavorando, abbiamo messo in essere alcune iniziative con il mondo dell'agricoltura rinviando per esempio alcune semine per consentire di abbassare il deflusso vitale e far alzare il livello dei laghi per aver acqua disposizione nei momenti più critici") e le centrali termoelettriche sul Po: già la centrale elettrica di Sermide, al confine con il Veneto, e parte di quella di Ostiglia nel mantovano sono ferme. Per poter riprendere l’attività, il livello del Po dovrà infatti tornare almeno sopra i cinque metri.

L'acqua potabile in Lombardia

Per quanto riguarda l‘acqua nelle case, invece, il presidente della Regione Lombardia ha provato a rassicurare i cittadini: "La situazione per l'acqua potabile è ancora sotto controllo". Nei grandi centri abitati, infatti, l'acqua viene prelevata dai cosiddetti "pozzi profondi". Come ha spiegato a Fanpage.it Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap e vicepresidente di Utilitalia, "il loro rifornimento non è legato alla siccità di questi giorni". Mentre il Governo deve fare tutte le valutazioni del caso, in Lombardia la prossima settimana verranno "rilasciati ogni giorno 4 milioni di metri cubi d'acqua – annuncia Fontana – che dovrà essere utilizzata per rialzare minimamente il livello dei laghi e che verrà poi utilizzata per irrigare i campi".

Le ordinanze comunali

In alcuni comuni lombardi, però, sono già in vigore delle ordinanze comunali (emanate dagli amministratori locali su esortazione di alcune società del servizio idrico) che regolano l'utilizzo di acqua ad uso civile. È il caso di Tradate, in provincia di Varese, e di alcuni paesi della Valtellina: qui, su ordine del sindaco, fino al 31 agosto è vietato riempire piscine, lavare le automobili, innaffiare gli orti nella fascia oraria che va dalle 6 a mezzanotte, pena una multa fino 500 euro. Una misura necessaria, dal momento che in queste realtà l'acqua inizia a scarseggiare – al punto che in alcune case, ai piani alti, esce solo un filo d'acqua dai rubinetti.