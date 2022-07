Tregua dal caldo, a Milano e in Lombardia attesi forti temporali e grandinate per tutta la settimana A Milano e in Lombardia sono attesi forti temporali e possibili grandinate per tutta la settimana. Lo dicono gli esperti meteo spiegando che l’anticiclone Apocalisse sta perdendo forza.

Milano torna a respirare. Dopo il caldo record che ha attanagliato la città e tutta la Lombardia, in settimana sono finalmente previste piogge abbondanti e possibili grandinate. A seguito di temperature mai viste prima, che hanno toccato punte di 41 gradi centigradi, a partire da domani, martedì 26 luglio, ci sarà una tregua che dovrebbe durare almeno fino a venerdì 29. L'anticiclone Apocalisse dà segni di cedimento.

Tregua dal caldo a Milano e in Lombardia per tutta la settimana

Secondo quanto riportato dagli esperti meteo, la Lombardia sarà interessata da una fase di depressione che consentirà ai cittadini di tirare il fiato per qualche giorno e, possibilmente, risparmiare sull'energia elettrica per il previsto contenuto utilizzo dei condizionatori. Già da domani a Milano e in tutta la regione sono attesi fenomeni temporaleschi anche di forte intensità che in alcuni casi potrebbero trasformarsi in grandinate. Occhi aperti specialmente per la zona della provincia di Varese, spesso colpita da fenomeni meteorologici simili che provocano danni ad oggetti ed auto, oltre a provocare la caduta di diversi alberi.

Attesi forti temporali e grandinate

Conseguentemente all'arrivo delle precipitazioni, a partire da mercoledì 27 ci sarà un abbassamento delle temperature anche di quattro o cinque gradi. nel dettaglio, nella giornata di domani il tempo sarà instabile a partire dalla tarda mattinata specialmente sul versante ovest della Lombardia. Mercoledì 27 i temporali aumenteranno su tutta la regione, mentre nella giornata di giovedì 28 le precipitazioni potrebbero diventare ancora più violente con fenomeni di grandine. Nel weekend, il clima dovrebbe restare più mite con il ritorno del sole e la scomparsa degli addensamenti nuvolosi