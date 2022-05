Uccide la madre 90enne e poi si impicca: tragedia a Milano, i corpi trovati dal fratello Un uomo di 56 anni avrebbe ucciso la madre e si sarebbe poi tolto la vita in via delle Ande a Milano. Sul posto i carabinieri, chiamati dal fratello.

A cura di Natascia Grbic

Avrebbe prima ucciso la madre, tappandole naso e bocca con del nastro adesivo. Poi si è tolto la vita impiccandosi. Tragedia questo pomeriggio a Milano, in via delle Ande. I corpi di Marco De Marchi e Miranda Pomini sono stati trovati questo pomeriggio dal fratello del presunto omicida che, entrato nell'abitazione, ha fatto la macabra scoperta. Sul posto, i carabinieri del nucleo investigativo e i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di madre e figlio. Sul caso indagano i militari, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'ipotesi più probabile è quella dell'omicidio – suicidio.

Trova madre e fratello morti in casa: ipotesi omicidio – suicidio

Al momento non è ancora chiaro il movente: secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, tra madre e figlio non c'erano problemi, né la donna soffriva di qualche problema di salute. Miranda Pomini, nonostante l'età di 90 anni, era completamente autosufficiente e viveva da sola al terzo piano della palazzina in via delle Ande, dove si è consumata la tragedia. Il figlio Marco viveva invece al quarto piano, insieme al fratello. I due andavano a trovare spesso la madre, aiutandola per le commissioni quotidiane, come pulire la casa e fare la spesa. Sembra che Marco soffrisse di depressione, e che la sua condizione si fosse aggravata con la morte del padre nel 2018 e l'arrivo della pandemia. Da tempo l'uomo, ingegnere gestionale, non lavorava e passava le sue giornate in casa. Accertamenti sono in corso per verificare se il 56enne avesse già avuto comportamenti violenti in passato, e capire cosa potrebbe averlo fatto scattare, spingendolo a uccidere la madre.