Ubriaco si schianta contromano con un pullmino per bimbi con disabilità, poi si nasconde dietro un cespuglio Un 40enne ha perso il controllo dell’auto finendo per invadere la corsia opposta e schiantarsi frontalmente con un pullmino. A bordo di queso c’erano due bambini con disabilità. Portato al Comando, è risultato positivo all’alcol test e denunciato.

Ha perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta e viaggiando contromano per diversi metri lungo via Giacomo Leopardi, a Erba (in provincia di Como). Alla fine, il 40enne alla guida della sua Golf è finito per schiantarsi frontalmente contro il pullmino della Sos che stava trasportando bambini con disabilità. Resosi conto di quanto fatto, l'uomo ha provato a far perdere le proprie tracce a piedi. Gli agenti della polizia locale lo hanno trovato dietro un cespuglio a qualche isolato di distanza dal luogo dell'incidente. Portato al Comando, è risultato positivo all'alcoltest e poi denunciato a piede libero.

L'incidente in via Leopardi

Erano circa le 16 di ieri, mercoledì 26 aprile, quando il 40enne di origine romena e residente a Erba stava percorrendo via Leopardi. Sul suo tragitto, però, ha incrociato il pullmino della Sos di Lurago d'Erba che arrivava da Arcellasco e che stava viaggiando sulla corsia opposta.

Ad un certo punto, l'automobilista ha perso il controllo della sua Golf e, spostandosi all'improvviso verso sinistra, ha colpito frontalmente il pullmino. Senza sincerarsi delle condizioni dei passeggeri dell'altro veicolo, il 40enne è fuggito a piedi dal luogo dell'incidente.

Il tentativo di fuga e le condizioni di salute dei bambini

Sono stati gli agenti della polizia locale a intervenire sul posto e a partire alla ricerca dell'automobilista. È stato trovato in via Galileo Galilei, qualche isolato più avanti, dietro un cespuglio.

Fermato, è stato portato al Comando dove è stato sottoposto al test alcolemico. Al primo accertamento è risultato con un tasso pari a 2,50 grammi per litro (cinque volte superiore al limite consentito). Il 40enne è stato, quindi, denunciato a piede libero per una serie di violazioni, tra cui la guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

A bordo del pullmino c'erano due bambini che, come il conducente, ne sono usciti illesi. Non è stato ancora chiarito a che velocità andasse il 40enne, fatto sta che la parte anteriore della Golf è andata distrutta e anche il mezzo Sos ha subito importanti danni.