Si schianta contro un’auto e finisce sull’asfalto, poi viene travolto da un camion: morto un motociclista Un motociclista brianzolo è deceduto in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 26 aprile, sulla strada statale 36. Da una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver urtato un’auto. Poi sarebbe stato travolto da un camion che lo seguiva.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un uomo di 65 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 aprile, in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada statale 36. Stava viaggiando sulla sua Suzuki C70 quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della moto. Finito a terra, è stato poi travolto da un camion che lo seguiva e che non sarebbe riuscito a evitarlo. Il motociclista è stato soccorso sul posto e poi trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è deceduto poco dopo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri. Il 65enne, residente a Besana in Brianza, stava percorrendo la statale 36 in direzione Milano. Arrivato allo svincolo di Capriano, nel comune di Briosco, pare si sia scontrato con un'auto.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Monza, intervenuti per i rilievi, ma sembra sia stato l'urto con un'auto a far perdere il controllo della motocicletta al 65enne. Lo schianto lo avrebbe fatto cadere sull'asfalto dove è stato poi travolto dal camion che aveva dietro che non avrebbe potuto evitarlo in alcun modo.

L'arrivo dei soccorsi e il volo verso l'ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini e l'equipe medica da Bresso, arrivata grazie all'eliambulanza che ha potuto atterrare ai margini della carreggiata. I soccorritori hanno provveduto subito a eseguire le manovre di rianimazione al 65enne, decidendo poi di trasportarlo d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Lecco.

I traumi e le ferite riportate nel doppio schianto erano troppo gravi. Poco dopo il suo arrivo al Manzoni, infatti, i medici hanno constatato il decesso del motociclista 65enne.