“Mamma ho fatto lo stupido”: 23enne si schianta ubriaco e poi inizia a cantare Tommaso Paradiso Un ragazzo di 23 anni è andato a sbattere con la sua automobile contro un palo a Giussano (Monza e Brianza): una volta sceso dall’auto, ha iniziato a cantare un brano di Tommaso Paradiso.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno perché si è rifiutato di sottoporsi all'acoltest. Il giovane, alle due di notte di oggi giovedì 6 aprile, ha sbattuto con la sua automobile contro un palo di Giussano (Monza e Brianza).

L'incidente è avvenuto all'incrocio stradale tra via Cavera e via Cavour. Il 23enne, residente a Mariano Comense, era alla guida di una Fiat Stilo di proprietà della madre. A un certo punto, ha perso il controllo dei veicolo ed è uscito di strada terminando la sua corsa sullo spartitraffico e finendo contro un palo della segnaletica stradale. Per fortuna non ha riportato ferite.

Il ragazzo di 23 anni ha iniziato a cantare un brano di Tommaso Paradiso

I militari lo hanno trovato con le pupille dilatate, un equilibrio precario, che pronunciava frasi sconnesse e in uno stato di euforia ed eccitazione tanto che, una volta sceso dall'auto, ha iniziato a cantare Riccione, la hit cantata dall'artista Tommaso Paradiso. Considerate le sue condizioni, hanno quindi chiesto di sottoporsi all'alcoltest. Il 23enne si è rifiutato. I carabinieri lo hanno così denunciato e gli hanno ritirato la patente.

Incidente a Giussano, il 23enne ha perso il controllo dell'auto

Gli sono stati decurtati dieci punti dalla patente e fatta una sanzione amministrativa per la perdita del controllo dell'auto. Quest'ultima è stata consegnata alla madre che, nel frattempo, è arrivata sul luogo dell'incidente. Sulla base dei rilievi, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto dopo aver effettuato due giri di rotatoria ad alta velocità. Aveva chiamato anche la madre dicendole "Ho fatto lo stupido. Ho voluto fare due giri di rotonda".