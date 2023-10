Truffa una donna e si fa consegnare gioielli per 7mila euro: interviene la polizia e arresta un 18enne Una donna di 77 anni è stata vittima di una truffa: due uomini le avevano detto che suo figlio aveva investito un motociclista e rischiava la galera a meno che lei avesse pagato un risarcimento di 7.500 euro.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per truffa aggravata commessa nei confronti di una donna di 77 anni. Il giovane è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio di venerdì 29 settembre.

La truffa ai danni dell'anziana

Stando alla ricostruzione dei fatti gli agenti erano in corso Venezia angolo piazza Oberdan a Milano quando hanno notato una donna anziana mentre parlava al telefono in evidente stato di agitazione e che stringeva un sacchetto grigio. La donna si è fermata di fronte all’agenzia d’un un istituto di credito in piazza Oberdan angolo via Malpighi quando pochi minuti dopo si è avvicinato un ragazzo a cui la donna gli ha consegnato la busta che teneva in mano.

L'intervento della polizia e l'arresto del giovane

Gli agenti della Squadra Mobile hanno subito capito che si trattava di una truffa. Il giovane è stato subito fermato per un controllo, mentre la 77enne milanese era ancora la telefono con un altro uomo che diceva di appartenere alle forze dell'ordine. La signora ha spiegato agli genti che quest’ultimo le aveva detto di raccogliere oggetti preziosi perché, a suo dire, il figlio aveva investito un motociclista e rischiava la galera a meno che lei avesse pagato un risarcimento di 7.500 euro.

Leggi anche Fa un incidente in monopattino: 18enne muore dopo sette giorni di agonia

Così ha ascoltato l'uomo con cui era al cellulare e ha consegnato i gioielli al giovane che attendeva fuori dalla banca. I poliziotti sono subito intervenuti e hanno fermato il 18enne in flagranza di reato: davanti al giudice ora dovrà difendersi dall'accusa di truffa.