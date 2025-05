video suggerito

Trovato sul taxi con 50 grammi di shaboo nascosti in un pacchetto di biscotti: arrestato A Milano un uomo di 38 anni è stato fermato e arrestato perché trovato con 50 grammi di shaboo: li aveva nascosti in un pacco di biscotti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Milano nel pomeriggio di venerdì 9 maggio. Gli agenti della polizia del capoluogo meneghino lo hanno fermato perché, in un pacchetto di biscotti che aveva con lui, aveva nascosto cinquanta grammi di shaboo, una droga sintetica – una potentissima metanfetamina – che arriva dall'Asia, molto diffusa nella comunità cinese e filippina, che sta prendendo piede in Italia.

Venerdì pomeriggio, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Lambrate erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio. Durante l'attività, sono risaliti a un possibile punto di spaccio in zona Largo Tel Aviv e nelle vie vicine. Intorno alle 19, hanno notato un taxi che percorreva via Anacreonte e imboccava Largo Tel Aviv. Si sarebbe poi fermato di fronte a una sala giochi.

Sul veicolo c'era un 38enne, un passeggero originario delle Filippine, che avrebbe iniziato ad avere alcuni atteggiamenti "sospetti". Gli investigatori, proprio per questo motivo, si sono avvicinati e lo hanno fermato. Hanno poi deciso di perquisirlo. Durante il controllo lo hanno trovato con cinquanta grammi di shaboo. La sostanza era nascosta in un pacco di biscotti. L'uomo è stato fermato e portato negli uffici del commissariato dove, dopo tutti gli accertamenti di rito, è stato arrestato.