Fermato dai carabinieri, scappa con più di 20mila euro di cocaina nascosta nelle mutande: arrestato 41enne

A cura di Giulia Ghirardi

Un 41enne è stato arrestato oggi, giovedì 5 giugno, dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo sarebbe stato trovato con 211 grammi di cocaina nascosti tra i vestiti e le mutande.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 41enne sarebbe stato fermato martedì scorso, il 3 giugno, nei pressi di Cigole, in provincia di Brescia, dai carabinieri della stazione di Manerbio. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato trovato in possesso di 211 grammi di cocaina, che se rivenduta sul mercato, al dettaglio, avrebbe potuto fruttare più di 20mila euro. Con sé aveva anche 600 euro in contanti, anch'essi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine perché considerati provento dell'attività di spaccio.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, al momento del fermo lo spacciatore, che si trovava a bordo della sua Citroen Ds4, è parso nervoso fin da subito tanto che, ancor prima di essere identificato, avrebbe deciso di scappare a piedi dirigendosi verso le vicine campagne. La sua fuga è, però, durata poco: raggiunto e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della droga nascosta tra i vestiti e le mutande.

Dopo aver passato la notte nella camera di sicurezza della caserma di Manerbio, il 41enne è stato accompagnato in tribunale e ieri, mercoledì 4 giugno, è stato giudicato per direttissima: il giudice ne ha convalidato l'arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.