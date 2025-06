video suggerito

Oltre un chilo di cocaina nel barattolo della crema solare in valigia: passeggero arrestato a Linate Nel corso di due diversi interventi svolti all'aeroporto di Linate a Milano sono stati arrestati due passeggeri. Trasportavano in totale oltre 2 chili e 600 grammi di cocaina purissima: uno di loro ha ingerito 68 ovuli prima della partenza.

Trasportava oltre un chilo di cocaina in valigia il passeggero arrestato in questi giorni all'aeroporto di Linate a Milano. Qui i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei Finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno ispezionato i bagagli di un passeggero proveniente da Cancún, Messico. In questa occasione hanno scoperto, nascosti all'interno di bombolette spray, di un barattolo di crema per il corpo e di un pacco di salviette umidificate, oltre 1,1 kg di cocaina purissima.

Ma non solo. Nel corso di un secondo intervento, i militari della Guardia di Finanza di Linate e i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Milano 3 hanno fermato un altro viaggiatore, proveniente dalla Guinea africana, che prima della partenza aveva ingerito ben 68 ovuli, per oltre 1,5 kg di cocaina: una pratica pericolosissima, che ha messo a rischio la sua vita. I due passeggeri, trovati in possesso di oltre 2 chili e 600 grammi di droga in totale, sono stati quindi arrestati e portati nel carcere di San Vittore.

I due si trovano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che valuterà le loro responsabilità nel traffico internazionale di stupefacenti, destinati verosimilmente ad alimentare la “piazza” di spaccio milanese. Nel mese di novembre scorso, infatti, sempre presso l’aeroporto di Linate, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia avevano inoltre sequestrato 30 kg di cocaina e tratto in arresto altri due corrieri provenienti dal Sudamerica.