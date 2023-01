Trovato morto Manuel Gabrielli, uno degli avvocati della strage di Erba: disposta l’autopsia Diversi interrogativi gravitano sulle cause della morte di Manuel Gabrielli, l’avvocato di Mario Frigerio unico sopravvissuto alla strage di Erba. E per sciogliere tutti i dubbi su cosa abbia provocato il decesso, la Procura ha disposto l’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Manuel Gabrielli, l'avvocato trovato morto in casa sua a Novedrate, comune in provincia di Como. Attraverso l'esame, si potrà dare una risposta a una domanda tanto scontata quanto necessaria a sciogliere tutti i dubbi che gravitano attorno a questa vicenda: Cosa ha causato la morte del legale di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage di Erba nel 2006?

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un malore o anche di un gesto estremo. La relazione finale del medico legale fornirà tutti i chiarimenti del caso. Il cadavere è stato trovato venerdì sera nel garage di casa. A dare l'allarme è stata la moglie. Quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati sul posto, per il 47enne non c'era più nulla da fare. Gabrielli lascia due figli piccoli.

Aveva difeso Mario Frigerio e Michele Bravi

L'avvocato era balzato agli onori di cronaca proprio perché nel 2006 aveva difeso Mario Frigerio, sopravvissuto alla strage di Erba – poi morto nel 2014 – e diventato un testimone chiave nel processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. Proprio in questi giorni, i due condannati hanno rilasciato alcune dichiarazioni dal carcere sostenendo di essere stati incastrati. Nel 2018 aveva poi seguito un altro caso noto.

Il 47enne aveva assistito il cantante Michele Bravi che quell'anno era rimasto coinvolto in un incidente stradale: l'artista si trovava a Milano alla guida di un'auto quando ha provocato la morte di una donna che si trovava in sella a una moto. Per quello schianto, Bravi ha patteggiato una condanna a un anno e mezzo per omicidio stradale.