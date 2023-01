Trovato morto nel garage di casa l’avvocato Manuel Gabrielli: è stato uno dei legali della strage di Erba L’avvocato Manuel Gabrielli è stato trovato morto nel garage di casa a Novedrate, in provincia di Como: a trovarlo la sua compagna.

A cura di Giorgia Venturini

L'avvocato Manuel Gabrielli è stato trovato morto dalla sua compagna nel garage di casa a Novedrate, in provincia di Como. Aveva 47 anni, lascia due figli piccoli. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri che al momento non escludono nessuna pista investigativa.

Per far luce su quanto accaduto il pubblico ministro di turno ha diposto l'autopsia sul corpo per i prossimi giorni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i carabinieri di Cantù, allertati dalla compagna: i sanitari purtroppo giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Era il legale di Frigerio, sopravvissuto alla strage di Erba

Tutti i colleghi della zona sono in lutto: Gabrielli infatti era molto conosciuto. Era uno dei legali della strage di Erba: avevano assistito come parte civile Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto alla violenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all'ergastolo in via definitiva.

Leggi anche Ragazzo disabile di 16 anni trovato morto nel suo letto: si indaga per omicidio colposo

A piangerlo non è solo il mondo giuridico: a Novedrate aveva coperto un incarico da consigliere comunale e si era speso per lungo tempo per il bene della comunità. Settimana prossima avrebbe avuto altre udienze dei processi che stava seguendo sempre di casi di proceduta penale.

I carabinieri ora per capire cosa sia successo indagheranno anche su tutti i processi che stava seguendo: importante capire se non fosse bersaglio di qualche minaccia. Al momento però non si esclude neanche il decesso per un malore improvviso o per un gesto volontario. Saranno i risultati dell'autopsia e le indagini dei carabinieri a chiarire tutto quanto accaduto.