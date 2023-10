Trovato in casa con un taglio alla gola, la madre: “Pensava di perdere il lavoro” Si sarebbe tolto la vita per timore di essere licenziato dall’azienda dove lavorava. A scoprire il cadavere è stata la madre che lo ha trovato in camera da letto con un profondo taglio alla gola. In corso le indagini degli inquirenti.

Un uomo di 43 anni è stato ritrovato morto a Milano nella mattinata di mercoledì 18 ottobre. A fare la tragica scoperta è stata la madre. Il cadavere è stato ritrovato nella stanza dove dormiva con un profondo taglio alla gola. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un suicidio, ma sono in corso gli accertamenti degli inquirenti.

Al momento del ritrovamento la madre ha chiamato immediatamente il Numero unico per le emergenze per dare l'allarme. All'arrivo dei soccorritori del 118 per l'uomo non c'era già nulla da fare.

Non sono ancora chiare circostanze e motivazioni della morte dell'uomo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Familiari e conoscenti hanno riferito agli inquirenti i timori dell'uomo per il lavoro. Il 43enne aveva paura di essere licenziato dall'azienda informatica in cui lavorava.

