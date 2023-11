Donna trovata morta sul pianerottolo con una ferita alla gola: l’allarme lanciato dai vicini di casa Una donna è stata trovata morta sul pianerottolo di casa sua, in un palazzo in via Milano a Cantù (Como), con una ferita d’arma da taglio alla gola.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una donna è stata morta in un palazzo in via Milano a Cantù, in provincia di Como. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire ma al momento sembra certo che la donna sia stata trovata sul pianerottolo dai vicini di casa con una grave ferita alla gola provocata molto probabilmente da un coltello. Il ritrovamento poco dopo le 13 di oggi venerdì 17 novembre. La vittima è stata portata immediatamente in ospedale. Sul posto del ritrovamento si sono precipitati i carabinieri che hanno avviato le indagini.