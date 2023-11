“Si è calata dal balcone, l’ho presa al volo”: così il vicino di casa ha salvato la donna ferita dal compagno “Ho visto la ragazza che si calava dal balcone e distinto l’ho presa e l’ho portata in casa. Lui intanto continuava a sparare alla donna”: la raccontato quanto successo il vicino di casa che ha salvato la donna ferita più volte dal compagno a San Giorgio su Legnano, nel Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

È scappata lanciandosi dal balcone la donna che pochi secondi prima è stata vittima della violenza del compagno: il convivente era riuscito a spararle all'addome ferendola. La donna, 35enne, era riuscita a rifugiarsi sul balcone e a calarsi giù. A prenderla al volo fortunatamente c'era il vicino di casa, il 38enne Antonio Franzè. L'aggressore avrebbe tentato di colpire nuovamente la convivente fortunatamente senza riuscirci, poi ha bussato ai vicini di casa, una coppia di anziani, e appena è entrato nel loro appartamento si è tolto la vita girando la pistola verso di sé.

Il vicino di casa che ha salvato la donna non ricorda molto di quei momenti: "Ho la memoria offuscata non ricordo nulla", ha spiegato. Il 38enne ha raccontato che la donna si è buttato dal balcone per scappare dal compagno: a quel punto lui è riuscita ad afferrarla al volo evitandole l'impatto con il terreno. Antonio Franzè abita il piano sotto dell'appartamento dove è avvenuta l'aggressione, in via dell'Acquedotto a San Giorgio su Legnano, nel Milanese. "Molto probabilmente senza il mio intervento non ce l'avrebbe fatta", ha spiegato Antonio Franzé.

Poi ha aggiunto ai microfoni del Corriere della Sera ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto: "Sono uscita da condominio e ho visto l'uomo che puntava la pistola alle persone. A un metro di distanza l'ha puntato anche verso di me. Sono subito scappato a chiamare i carabinieri. Nel frattempo ho visto la ragazza che si calava dal balcone e distinto l'ho presa e l'ho portata in casa. Lui intanto continuava a sparare alla donna, due colpi. L'hanno ferita".

Come sta la donna ferita più volte dal compagno

La donna dopo ore di sala operatorio all'ospedale di Legnano è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi risulta ancora riservata: la ragazzo non è ancora fuori pericolo. Intanto i carabinieri sono al lavoro per tutti i rilievi del caso: al momento non risultano precedenti, ma in condominio la coppia si sentiva spesso litigare. Tra i dubbi da accertare anche come sia stato possibile che l'uomo sia riuscito a prendere la pistola del cognato, una guardia giurata.