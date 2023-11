Spara alla compagna e poi si toglie la vita: la donna è gravissima in ospedale Un uomo di 42 anni ha sparato alla compagna e poi si è tolto la vita: la tragedia a San Giorgio di Legnano, in provincia di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 42 anni ha sparato alla compagna e poi si è tolto la vita. L'aggressione e il suicidio sono accaduti a San Giorgio di Legnano, in provincia di Milano. Stando alle prime informazioni, la donna, una cubana di 35 anni, è in condizioni critiche ed è stata portata all’ospedale di Legnano dove è arrivata in codice rosso.

Cosa sia successo è ancora da capire. Da quanto emerso al momento sembrerebbe che l'uomo, verso le 13 di oggi lunedì 13 novembre, avesse impugnata la pistola regolarmente detenuta e sparato alla compagna. Poi ha rivolto l'arma verso di sé e si è suicidato. Subito sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 e i carabinieri di Legnano: la 35enne è stata stabilizzata sul posto e trasportata in ospedale a Legnano in codice rosso dove lotta tra la vita e la morte.

L'aggressione è avvenuta nell'appartamento di via Acquedotto a San Giorgio su Legnano dove la coppia viveva con la sorella della compagna e suo marito, che è una guardia giurata. Forse al termine di una lite con la compagna l'uomo di 42 anni ha preso la pistola del cognato, che in quel momento non era in casa, e ha sparato e ferito la donna. Questa è riuscita a rifugiarsi sul balcone ed essere soccorsa dai vicini. Intanto l'uomo è entrato nella casa di una coppia di anziani, vicini di casa, e si è tolto la vita.