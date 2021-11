Troppo alcol la notte di Halloween: soccorsa in codice rosso una ragazzina di 13 anni Una ragazzina di 13 anni è stata soccorso priva di sensi dopo aver trascorso la serata di Halloween all’insegna del troppo alcol: subito allertati i soccorsi la 13enne è stata portata in codice rosso in ospedale. Su quanto accaduto indagano i carabinieri: resta da capire se la ragazzina era in compagnia di qualcuno quella sera.

A cura di Giorgia Venturini

È stata soccorsa in codice rosso una ragazzina di 13 anni dopo aver abusato di troppo alcol durante la sera di Halloween. È successo la sera del 31 ottobre in una casa di via Galileo Galilei a Turate, in provincia di Como. Qui la ragazza, non è ancora chiaro se fosse in compagnia di alcuni amici, è stata male fino a perdere i sensi: sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso che hanno trasportato d'urgenza la ragazzina in ospedale.

La ragazzina è stata ricoverata in ospedale

Il 118 è stato allertato poco prima delle 22: paramedici e medici – come dice la Provincia di Como – hanno cercato di soccorrere la 13enne priva di sensi in casa. Per fortuna la giovane si è ripresa piano piano: è stata poi ricoverata all'ospedale di Tradate, non sarebbe in pericolo di vita. Ora su quanto accaduto indagato i carabinieri della Compagnia di Cantù: da chiarire ancora con chi era in compagnia la 13enne.

Nei mesi scorsi altri casi simili

Solo una settimana fa anche una ragazza di 18 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo una serata all'insegna del troppo alcol. La giovane aveva trascorso qualche ora in un locale a Galbiate, in provincia di Lecco, all'altezza dell'incrocio con via San Michele: l'allarme al 118, probabilmente da parte di alcuni passanti, è stato lanciato qualche minuto prima delle 22.30 di martedì 19 ottobre. I sanitari hanno cercato di stabilizzare la 18enne su posto prima del ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco: anche lei ha rischiato molto, ma non è in pericolo di vita. E ancora: lo scorso maggio una ragazzina di 16 anni ha sfiorato il coma etilico collassando in una via di Castegnato, in provincia Brescia. La giovane è stata soccorsa e poi trasportata in codice giallo in ospedale. Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata dimessa.