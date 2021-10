Galbiate, ragazzina di 18 anni si sente male per il troppo alcol: ricoverata d’urgenza in ospedale Una ragazzina di 18 anni è stata ricoverata in ospedale dopo una serata di troppo alcol: la giovane stava trascorrendo una serata a in un locale a Galbiate, in provincia di Lecco, quando improvvisamente si è sentita male. Resta ancora da chiarire se la 18enne era in compagnia di alcuni amici oppure se era sola.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzina è stata soccorsa in codice rosso dopo una serata di troppo alcol. Stando alle prime informazioni la giovane di 18 anni ha trascorso qualche ora in un locale a Galbiate, in provincia di Lecco, all'altezza dell'incrocio con via San Michele: l'allarme al 118, probabilmente da parte di alcuni passanti, è stato lanciato qualche minuto prima delle 22.30 di martedì 19 ottobre.

In trasporto in codice giallo in ospedale

All'arrivo dei medici e paramedici in automedica e in ambulanza le condizioni della ragazza sono apparse gravi, tanto da richiedere il trasporto in ospedale in codice giallo. I sanitari hanno cercato di stabilizzare la 18enne su posto prima del ricovero all'ospedale Manzoni di Lecco: non sarebbe in pericolo di vita. Qui alla giovane sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Ancora da chiarire se la 18enne era in compagnia di alcuni amici oppure se era sola. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Nella stessa sera ricoverato anche un uomo per il troppo alcol

Non è l'unico caso della serata in provincia di Lecco. Come riporta Lecco Today, pochi minuti prima, attorno alle 21.30, un uomo di 45 anni è stato soccorso dai sanitari della Croce Verde dopo che anche lui ha esagerato con l'alcol in un locale di Oggiono. L'uomo è stato trasferito in codice giallo senza all'ospedale Manzoni di Lecco. E ancora: lo scorso maggio una ragazzina di 16 anni ha sfiorato il coma etilico collassando in una via di Castegnato, in provincia Brescia. La giovane è stata soccorsa e poi trasportata in codice giallo in ospedale. Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata dimessa.