Incidente in bici al parco a Milano: bimbo di undici anni trasportato in codice rosso al Niguarda Un bimbo di undici anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente in bicicletta in un parco attrezzato in via degli Ulivi. I medici e paramedici del 118 intervenuti, visto il forte impatto tra il manubrio e l’addome del ragazzino, temevano delle lesioni interne, fortunatamente scongiurate una volta visitato in ospedale.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Incidente nel bike park di via degli Ulivi 2 a Milano nel primo pomeriggio di sabato 23 ottobre. Un ragazzino di undici anni è caduto dalla sua bici. Il manubrio, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, lo avrebbe colpito in maniera brusca all'addome. Si temevano infatti delle lesioni interne, fortunatamente scongiurate una volta arrivato in ospedale.

Trasportato in codice rosso al Niguarda

I medici e paramedici del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica, una volta giunti sul posto hanno stabilizzato l'undicenne e l'hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano perché le sue condizioni sono sembrate gravi e si temeva che il forte impatto tra la bici e l'addome avesse potuto causare delle lesioni interne. Fortunatamente una volta arrivato al Niguarda è stato visitato e i medici l'hanno accettato in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Milano che, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe rilevato alcuna anomalie nella struttura.

Incidente in bici a Voghera

L'incidente di ieri mattina a Milano avviene solo poche settimane dopo un altro scontro con protagonista un bambino di appena undici anni. Nella mattinata del due ottobre a Voghera, in provincia di Pavia, un ragazzino di undici anni era stato infatti travolto e ucciso da un’autocisterna mentre stava camminando ad un incrocio. Secondo quanto comunicato dai medici e paramedici del 118, intervenuti tempestivamente a bordo di un’ambulanza e un’automedica, per lui non c’era stato purtroppo nulla da fare. Il piccolo è stato dichiarato deceduto sul posto.