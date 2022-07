Tromba d’aria scoperchia i tetti e gli alberi crollano sulle auto: i danni del maltempo in Lombardia Tanti i danni in Lombardia a causa del maltempo di ieri. Il forte vento ha scoperchiato case e abbattuto alberi. Tempo instabile è atteso anche per la giornata di oggi martedì 5 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

Il giorno dopo la forte pioggia che si è abbattuta sulla Lombardia, si contano i danni. Tra le città più colpite ci sono Cremona e Pavia dove il forte vento e la tempesta ha sradicato alberi e parte di tetti danneggiando alcune vetture. Con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 km/h. Fortunatamente per il maltempo non ci sono stati feriti. Il caos e la poca visibilità però ha fatto mandare in tilt il traffico per le strade. Il maltempo è previsto in parte anche nella giornata di oggi martedì 5 luglio: è attesa infatti una giornata debolmente instabile. Come spiegato dagli esperti di Arpa Lombardia, le precipitazioni oggi potranno interessare prevalentemente i settori orientali della regione. Continuano a essere elevate comunque le temperature, almeno fino a metà settimana quando le correnti d'aria saranno più fredde. Questo porterà a un calo delle temperature.

I danni per il maltempo in Lombardia

Tante le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. La maggior parte dei pompieri sono intervenuti per molti dei tetti scoperchiati. Come nel caso a Casei Gerola dove le forti raffiche hanno fatto volare via il tetto di un'azienda. E ancora: a Pavia sono volati via sedie e tavolini di alcuni bar e negozi. Paura invece a Cremona per un automobilista e il passeggero seduto a fianco che è stato travolto da un albero mentre era alla guida: fortunatamente sono usciti illesi dall'auto. Tutto il traffico della zona però si è fermato. Sempre nel Cremonese il vento ha scoperchiato un palazzetto dello sport i cui detriti in volo hanno danneggiato le auto. Quella di ieri è stata definita la tromba d'aria più potente degli ultimi tempi.

Continua a preoccupare la siccità in Lombardia

Purtroppo però la pioggia di ieri non ha risolto il problema della siccità in Lombardia che continua a far preoccupare e a mettere in ginocchio soprattutto i lavoratori del primo settore. Intanto ieri il governo ha proclamato lo stato di emergenza a causa proprio della siccità: per combatterla lo Stato ha stanziato per la Lombardia 9 milioni.