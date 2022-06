Tromba d’aria a Bergamo, vola il tetto di una casa Mentre la Lombardia soffre la sete, una violenta tromba d’aria si è abbattuta ieri in provincia di Bergamo. Scoperchiata una casa, con il tetto volato in strada a 50 metri di distanza, e tanti danni in zona.

La Lombardia ha sete, i terreni da mesi soffrono la mancanza di acqua. Conseguenze (anche) di un clima impazzito, lo stesso che, in questo contesto, ha scatenato una tromba d'aria in provincia di Bergamo nella serata di ieri.

Le case scoperchiate

Un vento fortissimo che ha sollevato e scagliato a 50 metri di distanza in mezzo alla strada un tetto a Cassinone e un altro a Grassobbio. Un lampione si è abbattuto su una casa, abitata da un'anziana coppia insieme al figlio. Ma non solo. Picco di chiamate ai vigili del fuoco intorno alle 22 nell'area tra Palosco, Grumello del Monte, Cavernago, Calcinate, Grassobbio e Seriate; le squadre di pompieri, intanto, hanno dovuto effettuare altri interventi (soprattutto per la caduta di alberi) a Cavernago, Calcinate, Palosco e Zanica. A Grumello Del Monte, un'automobile è finita sotto una tettoia. Danni registrati anche in un centro ippico a Zanica. Anche qui una tromba d’aria ha divelto e scoperchiato le strutture del centro ippico specializzato in terapia assistita. Non si segnalano danni a persone o animali (ovvero oltre 170 cavalli). Solo tanta paura per i residenti della zona, durata fino alle prime luci dell'alba di stamattina venerdì 24 giugno.

Allerta meteo

Il maltempo è atteso anche per oggi in Lombardia. Anche per venerdì 24 giugno, la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha infatti emesso un’allerta gialla per rischio temporali, concentrati principalmente in zona Nordovest. Attesi "temporali diffusi anche di moderata o localmente forte intensità", anche in pianura.

