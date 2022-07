Maltempo a Cremona, un tetto vola sulle auto in corsa Un forte temporale investe Cremona. Vento fino a 100 km/h, allagati i sottopassi. Divelti anche alcuni tetti, volate via lamiere, danneggiate automobili. Cade un albero in tangenziale.

Dopo giorni di caldo africano, si è scatenato il maltempo. Una vera e propria tempesta, che ha rovesciato la propria furia soprattutto sul sud della Lombardia. Colpita duramente la zona di Cremona, dove il forte vento (fino a 100 km/h) ha completamente sradicato un tetto e l'ha fatto piombare, dopo uno spaventoso volo di qualche secondo, su una macchina in corsa.

La pioggia battente e le raffiche di vento stanno creando grandi problemi anche alla circolazione stradale. Sono caduti alcuni alberi in diverse zone della città: uno in via Eridano, che ha ostruito un sottopassaggio per le macchine sulla tangenziale, e un altro sull'argine di via Riglio, impedendo completamente il passaggio.

Allerta gialla per temporali ancora per tutta la serata in Lombardia. Episodi meteorologici che arrivano dopo temperature bollenti, che non hanno lasciato scampo all'intera regione – e che proseguiranno poi per l'intera settimana, alzando l'asticella del termometro fino a 38 gradi. Solo una settimana fa in provincia di Varese, sempre in un contesto di afa e calore, erano improvvisamente piovuti dal cielo chicchi di grandine grossi come pesche.