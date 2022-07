Tromba d’aria a Cremona, un albero crolla su una macchina Si contano i danni causati dalla tromba d’aria che oggi intorno alle 18 si è abbattuta su Cremona: decine gli alberi crollati, danni all’arredo urbano e alle automobili.

Una vera e propria tromba d'aria, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 km/h. Si è abbattuto su Cremona un temporale da record, oggi intorno alle 18.30. Numerosi i danni, ancora da conteggiare.

Un tetto in via Bergamo si è sradicato ed è volato sulle macchine in strada, coperture di ogni genere spazzate via dal vento. A decine gli alberi caduti sulla tangenziale e in città: uno di questi ha colpito in pieno un'automobile di passaggio: illesi il conducente e i passeggeri. Traffico in tilt.

Danni agli arredi delle attività del centro storico, scoperchiato un palazzetto dello sport a Piadena e automobili danneggiate dai detriti in volo. Ancora si attende il bilancio del disastro nelle campagne. Già la definiscono la tromba d'aria più potente degli ultimi anni.