Maltempo in Lombardia, danni anche a Pavia: alberi crollati e case scoperchiate Il maltempo previsto per oggi, dopo Cremona, non ha risparmiato neanche Pavia. Decine gli alberi gettati a terra dalle forti raffiche di vento, il tetto di un’azienda è volato via.

Era allerta gialla per tutta la Lombardia. Ma la violenza del maltempo si è scatenata soprattutto nel sud della regione, contro le province di Cremona e Pavia. E se sulla prima si è abbattuta una vera e propria tromba d'aria, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 km/h, sulla seconda i danni non sono stati da meno.

Sono crollati alberi in tutta la città, sradicati da pioggia e vento. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per diversi tetti scoperchiati: nel Comune di Casei Gerola, ad esempio, le forti raffiche di vento hanno fatto volare via il tetto di un’azienda. Nel centro di Pavia hanno fatto volare sedie e tavolini di alcuni bar e negozi. Danni anche alle automobili, causati dai detriti in volo. Gli interventi dei pompieri sono ancora in corso.