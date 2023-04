Tre operai precipitano per 20 metri a Milano: due morti, uno in codice rosso A Opera al Golf Club “Le Rovedine” tre operai sono precipitati per 20 metri: nulla da fare per due operai che sono morti sul posto. Gravissimo il terzo.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente sul lavoro nella giornata di oggi mercoledì 12 aprile. Nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al Golf Club "Le Rovedine" tre operai sono precipitati per 20 metri: mentre stavano potando un albero è ceduto il cestello. Due operai purtroppo sono deceduti: l'altro, un ragazzo di 25 anni, è grave ed è stato portato in codice rosso al Niguarda. In posto 4 mezzi dei vigili del fuoco, Ats, Carbinieri polizia locale e 118.

La dinamica dell'accaduto

Stando alle prime informazioni riportate da Areu a Fanpage.it, i tre operai erano al lavoro sul cestello di una gru quando la struttura ha ceduto: i tre uomini sono rimasti schiacciati. Purtroppo nonostante il disperato tentativo di salvare la vita agli operai sul posto per due di loro non c'è stato più nulla da fare. Il terzo si trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda: qui lotta tra la vita e la morte.