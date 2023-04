Chi erano Angelo Zanin e Dario Beria, i due operai morti mentre lavoravano al golf club Angelo Zanin e Dario Beria sono morti nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile. Stavano lavorando alla potatura di un pioppo nel golf club Le Rovedine quando il cestello della gru ha ceduto precipitando per 20 metri. Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito.

A cura di Enrico Spaccini

Angelo Giovanni Zanin (foto da Facebook)

Stavano lavorando alla potatura di un grande pioppo al golf club Le Rovedine in via Karl Marx a Noverasco di Opera, nel Milanese. Per motivi ancora da chiarire, il cestello della gru che stavano usando ha ceduto ed è precipitato al suolo da un'altezza di almeno 20 metri. Nell'incidente due operai, il 69enne Dario Beria e il 51enne Angelo Giovanni Zanin, sono morti mentre un terzo, un ragazzo di 21 anni, è rimasto ferito in modo grave. Trasportato in elicottero in codice rosso, al momento è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano.

Zanin e la sua ditta di Lungavilla

Da quanto è stato ricostruito finora, Zanin era il titolare della Zanin Vivai di Lungavilla, nel Pavese. Con la sua azienda lavorava periodicamente in quel golf club. L'intervento di oggi, mercoledì 12 aprile, interessava un grande pioppo che deve essere abbattuto in modo progressivo e controllato.

Affetto da armillaria, una malattia che colpisce le piante dalla radice, già in passato quel pioppo aveva creato dei problemi. Ad esempio, negli ultimi due anni erano caduti dei rami nella vicina scuola elementare Fratelli Cervi che, insieme alla scuola americana di Milano, confina proprio con il golf club. Per questo, era stata incaricata l'azienda esterna per il suo abbattimento.

Beria e l'incidente con la gru

Beria, invece, lavorava per un'altra ditta pavese che si era occupata di fornire la gru necessaria per l'intervento. Non è ancora chiaro se il 69enne si trovava nel cestello insieme a Zanin e al ragazzo che stava imparando il mestiere, oppure se era alla base del braccio meccanico che si è staccato volando per una quindicina di metri.

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza a Fanpage.it, i tre sarebbero rimasti schiacciati dalla struttura della gru. Nonostante i tentativi, per Zanin e Beria non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo, invece, è stato soccorso e si trova in condizioni gravissime.