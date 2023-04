Come sta Claudio, l’operaio 21enne precipitato dalla gru mentre potava un albero al golf club Il 21enne Claudio è l’operaio rimasto ferito nell’incidente in cui hanno perso la vita Angelo Zanin e Dario Beria. Si trovava sulla piattaforma della gru, quando questa ha ceduto facendolo precipitare per 20 metri.

Claudio, il 21enne che nella mattinata di mercoledì 12 aprile stava lavorando alla potatura di un pioppo con Angelo Zanin e Dario Beria, è ancora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Come appreso da Fanpage.it, il ragazzo di Casteggio le sue condizioni sono estremamente gravi, ma stabili. Intanto, al golf club Le Rovedine di Noverasco, frazione di Opera, stanno proseguendo le indagini per poter capire perché il cestello della gru si è staccato facendo precipitare i tre per quasi 20 metri e provocando la morte di Zanin e Beria.

Claudio, l'apprendista di Zanin

Da qualche tempo, Claudio stava seguendo Zanin come apprendista. Si era da poco diplomato all'istituto Ipsia Calvi di Pavia e, dopo aver svolto qualche lavoro come operaio, aveva deciso di imparare il lavoro di vivaista. "È un ragazzo d'oro, uno con la testa a posto, speriamo se la cavi", ha dichiarato il sindaco di Casteggio, Lorenzo Maria Vigo.

Mercoledì era sulla piattaforma insieme al 51enne per potare un grande pioppo. Malato e pericolante, tanto che alcuni rami si erano già staccati ed erano finiti sul tetto della scuola elementare Fratelli Cervi confinante, doveva essere sistemato il prima possibile.

Con la sua ditta, Zanin lavorava spesso al golf club di Noverasco. Anche lo scorso febbraio, per esempio, si era occupato dell'abbattimento di alcuni alberi nel parco. Avrebbe compiuto 52 anni tra dieci giorni e con la moglie Elena gestiva il suo vivaio, al quale aveva dato il cognome (la Zanin Vivai), a Villalunga, nel Pavese.

Beria e la gru

Beria, invece, era il titolare della ditta di noleggio della gru, la Lattoneria edile pavese. Ormai in pensione, anche lui si trovava nei pressi del grande pioppo al momento dell'incidente. Si sa per certo che nella gabbia usata per la potatura c'erano Zanin e Claudio, in tenuta da lavoro e imbracati.

Quello che non è ancora chiaro è se il 69enne era con loro, visto che è stato trovato senza l'imbracatura ed era vestito con jeans e camicia. Saranno le analisi dei filmati delle telecamere della zona che permetteranno una ricostruzione più precisa della dinamica. Comunque, sta diventando sempre meno probabile la prima versione della storia, quella che vedeva Beria a terra a manovrare la piattaforma.