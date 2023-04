Precipita per 14 metri dal tetto di un’azienda: gravissimo un operaio Un operaio di 70 anni è precipitato per 14 metri dal tetto di una azienda dove era impegnato a svolgere alcuni lavori di manutenzione: è stato soccorso in codice rosso.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro a Senago, paese alle porte di Milano. Qui un operaio di 70 anni è precipitato per 14 metri dal tetto di una azienda ed è caduto in una buca all'interno del capannone. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul tetto quando è precipitato nel vuoto per circa 14 metri.

Il trasporto in codice rosso in ospedale

A dare l'allarme sono stati i lavoratori della ditta Cifa in via Alcide De Gasperi verso le 10. La vittima, assunto da una ditta esterna per completare i lavori di manutenzione, è stata subito soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi tanto che è stato necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri che eseguiranno tutti gli accertamenti del caso. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica: tra le possibilità quella che l'uomo stava eseguendo i lavori non essendo in totale sicurezza.