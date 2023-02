Tre auto si schiantano per un sorpasso azzardato: morto un 62enne, feriti gli altri due conducenti Il 62enne Giancarlo Mauri ha perso la vita in un incidente lungo la provinciale 115 per Lodi. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto. Gli altri due conducenti, un 27enne e un 72enne, hanno riportato ferite non gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Tre auto sono rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto ieri sera, domenica 19 febbraio, lungo il tratto della provinciale 115 che separa Lodi e Lodi Vecchio. Uno dei conducenti, il 62enne Giancarlo Mauri, è deceduto nello schianto. Gli altri due, un 27enne e un 72enne, hanno riportato alcune ferite ma le loro condizioni non sarebbero gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia. Da quanto ricostruito finora, sembra che sia stato provocato da un sorpasso azzardato.

L'arrivo dei soccorsi: la strada è rimasta chiusa per ore

Mauri viveva a Salerano sul Lambro, un piccolo centro in provincia di Lodi. Intorno alle 19:30 di ieri stava percorrendo la strada provinciale 115, quando è avvenuto l'incidente mortale. Per estrarlo dalle lamiere della sua auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con tre mezzi insieme ai sanitari del 118. Quest'ultimi, però, per Mauri non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, in modo da consentire le operazioni di soccorso agli altri due automobilisti e la rimozione delle vetture, di cui una era finita fuori strada.

Il tamponamento al casello dell'autostrada

La notte precedente è avvenuto un altro incidente mortale. Laura Amato e la sua amica Claudia Turconi sono state tamponate al casello della Ghisolfa in direzione Torino, lungo l'autostrada A4, da un'auto che viaggiava a 150 chilometri orari. Le due donne sono morte sul colpo, mentre il 39enne marocchino che gli è andato addosso è stato portato in ospedale in codice giallo. Ora è sotto osservazione e dovrà essere sottoposto ad alcuni esami medici e accertamenti giudiziari. L'uomo rischia l'accusa di duplice omicidio stradale.