Auto ferma al casello tamponata violentemente in autostrada A4: morte due donne di 53 e 59 anni L’incidente sulla A4 si è verificato intorno alle 2.30 del 18 febbraio: la vettura su cui viaggiavano le vittime sarebbe stata tamponata violentemente da un secondo veicolo sopraggiunto alle spalle (e guidato da un 34enne) mentre era ferma al casello di Milano Ghisolfa. Le due sono morte sul colpo.

L’automobile accartocciata delle due vittime dopo il violento impatto

Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo alle due donne dentro l'abitacolo. È stato un incidente avvenuto tra vetture a forte velocità quello avvenuto stanotte lungo l'autostrada A4 Milano-Torino (in direzione Torino), all'altezza della barriera di Milano Ghisolfa: nello schianto hanno perso la vita due donne di 53 e 59 anni, mentre un'altra persona è rimasta ferita.

Sembra che la macchina delle due donne fosse ferma al casello per pagare il pedaggio e che l'altra vettura, proveniente dalla stessa direzione, le abbia così travolte. Uccidendole sul colpo.

La dinamica dell'incidente sull'autostrada A4

Resta però ancora da verificare la dinamica dell'incidente sull'autostrada A4 Milano-Torino che ha portato alla morte le due donne.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, il tamponamento si sarebbe verificato intorno alle 2.30 della notte di sabato 18 febbraio: la vettura su cui viaggiavano le due vittime sarebbe poi stata tamponata violentemente dal secondo veicolo, guidato da un uomo. Dopo l'impatto, la prima macchina si sarebbe poi sfracellata contro la struttura del casello di Milano Ghisolfa.

Il conducente della seconda vettura, un uomo di 34 anni, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato al 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

Niente da fare, invece, per le due vittime: inutile l'intervento dei soccorritori del 118 che, accorsi immediatamente sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dopo le operazioni di disincastro dalle lamiere della loro auto ad opera dei Vigili del fuoco.