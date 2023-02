Laura Amato morta insieme all’amica Claudia Turconi: chi sono le due vittime dell’incidente sull’A4 Claudia Turconi e Laura Amato sono le due vittime dell’incidente stradale sull’autostrada A4 all’altezza del casello della Ghisolfa in direzione Torino: la tragedia quando stavano tornando dalla festa di compleanno di Laura.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Claudia Turconi, è lei la seconda vittima dell'incidente stradale sull'autostrada A4 all'altezza del casello della Ghisolfa in direzione Torino. La donna, 59 anni, viaggiava in auto con l'amica Laura Amato quando sono state travolte da una Lancia Musa arrivata a tutta velocità al casello: alla guida c'era un uomo di 39 anni marocchino. Purtroppo per le due donne sono stati inutili tutti i tentativi di salvare loro la vita.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto le due donne stavano tornando alle 2.30 dalla festa di compleanno proprio di Laura Amato: aveva compiuto 54 anni lo scorso 25 gennaio ma era riuscita a festeggiare insieme alle sue amiche e colleghi solo il 17 febbraio. Tra le inviatate c'era anche la sua amica Claudia: madre di quattro figli e residente a Rescaldina. Una volta al casello si sono visti arrivare a tutta velocità l'auto del 39enne che viaggiava di più di 150 chilometri orari.

L'impatto con un'auto che viaggiava a 150 km/h

Stando alle prime informazioni fornite dalle telecamere dell'autostrada, l'auto andava a gran velocità anche nei chilometri prima e cambiando continuamente traiettorie. Tutto suscitando panico tra gli altri automobilisti che erano costretti a rallentare. Poi l'impatto al casello: l'uomo è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul sedile passeggeri nell'auto del 39enne è stato trovato il braccialetto di un ospedale psichiatrico. Da confermare se l'uomo era appena uscito dall'ospedale, così come si procederà anche con tutti gli esami tossicologici del caso. Rischia l'accusa per duplice omicidio stradale.

Ora in tante piangono le due madri. Entrambe lavoravano come operatrici sanitari: Laura alla Macedonio Melloni, la clinica parte dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco, mentre Claudia alla Fondazione Colleoni di Castano Primo. Le loro vite sono state spezzate dal tragico incidente sull'autostrada A4.