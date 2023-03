Due moto si schiantano contro un’auto: gravissimo un ragazzino di 16 anni Un’auto si è scontrata con due moto ieri pomeriggio: nell’incidente è rimasto gravemente ferito un ragazzino di 16 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Terribile scontro tra un'automobile e due moto a Biassono, comune alle porte di Monza. Nell'impatto, è rimasto gravemente ferito un ragazzino di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sulla base di quanto emerso fino a questo momento, si sa che l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 marzo, in via Friuli. Il 16enne era in sella alla sua moto quando, intorno alle 16.30, si è scontrato con una automobile guidata da un uomo di 24 anni, residente a Seregno. Contemporaneamente si è scontrata una seconda moto sulla quale c'era un ragazzo di 18 anni, originario di Desio.

Il 16enne è ricoverato in gravissime condizioni

Non appena ricevuto l'allarme, la sala operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica arrivate in codice rosso. I carabinieri di Monza hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità: sembrerebbe che le due moto, così come raccontato da alcuni testimoni, viaggiassero ad alta velocità.

Il 16enne è stato traferito in ospedale in condizioni gravissime: non è chiaro se sia in pericolo di vita oppure no e se sia stato sottoposto a un intervento chirurgico. Meno grave il diciottenne, alla guida dell'altra moto, che invece ha riportato solo qualche ferita ed è stato trasferito all'ospedale di Desio in codice verde. Sembrerebbe essere rimasto illeso invece il conducente dell'automobile, soccorso in stato di choc.