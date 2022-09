Travolto e ucciso da un’auto, morto un uomo di 59 anni: indagato il conducente Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto in provincia di Pavia. Il conducente, un ragazzo di 27 anni, è stato indagato per omicidio stradale.

Immagine di repertorio

Un uomo di 59 anni, Paolo Giorgi, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale SS10 Padana Inferiore. La vittima, originaria di Stradella (Pavia), è stata travolta e uccisa da un'automobile. Il conducente del mezzo è stato, come atto dovuto, indagato per omicidio stradale.

Il 59enne stava camminando quando è stato investito

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 14 settembre. Erano le 21 quando Giorgi camminava nel tratto urbano di via Emilia e più precisamente sul torrente Versa. Alla guida di una Volkswagen Caddy c'era un ragazzo di 27 anni, originario di San Damiano al Colle (Pavia). Resosi conto di quanto accaduto, il 27enne si è subito fermato e ha allertato i soccorsi.

Sulla salma sarà disposta l'autopsia

Ricevuta la segnalazione, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 59enne. La sua salma è stata trasportata all'Istituto di medicina legale di Pavia dove sarà sottoposta all'autopsia: a deciderlo è stata l'autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro quando avverrà.

Il 27enne è stato sottoposto agli esami tossicologici

I carabinieri della compagnia di Stradella, insieme alla stazione locale, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: non si sa ancora cosa possa aver causato l'incidente. Inoltre il 27enne, come previsto in casi come questo, è stato sottoposto ad alcuni esami tossicologici. Test di cui si aspettano ancora i risultati.