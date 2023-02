Travolto da un’auto mentre è in sella alla sua bicicletta: è grave Un ciclista è stato investito da un’automobile a Busto Arsizio (Varese): le sue condizioni sono gravi.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ancora un incidente stradale in Lombardia che ha come vittima un ciclista. Nella serata di ieri, mercoledì 8 febbraio 2023, un uomo è stato travolto da un'automobile a Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. La vittima è stata trasferita all'ospedale di Circolo di Varese dove versa in gravi condizioni.

Le informazioni relative a questa vicenda sono ancora poche. Come riportato dal giornale locale La Prealpina l'uomo, che avrebbe 48 anni, intorno alle 21 stava pedalando in via Pirandello. A un certo punto un'automobile lo ha travolto: la dinamica però è ancora incerta. Le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di ricostruirla e soprattutto accertare eventuali responsabilità.

La vittima è stata trasferita in codice rosso in ospedale

Non è chiaro se la vittima, di cui a parte l'età non è stata diffusa l'identità, avesse un casco o le protezioni. Così come non si hanno notizie circa il conducente che lo ha investito. Non sono emersi dettagli sulla sua identità e né se possa aver riportato qualche contusione.

Le ferite che invece ha riportato il ciclista sono abbastanza gravi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo d'urgenza in ospedale. È stato ricoverato in codice rosso, il più grave.

Non sono state rilasciate informazioni circa le ferite riportate né se è stato necessario operarlo. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.