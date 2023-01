Chi era Paola Greselin, travolta e uccisa da un’auto mentre va al lavoro Paola Greselin è morta mentre andava al lavoro a Rovello Porro (Como) in sella alla sua bici: è stata travolta da un’auto guidata da un ragazzo di 23 anni.

Paola Greselin è morta all'età di 62 anni mentre, in sella alla sua bicicletta, stava andando al lavoro. La donna era una dipendente comunale: lavorava all'ufficio anagrafe di Rovello Porro, comune in provincia di Como. È stata investita e uccisa nella mattinata di ieri, lunedì 16 gennaio, da un'auto guidata da un ragazzo di 23 anni. Entrambi sono originari di Saronno, che si trova in provincia di Varese.

L'incidente si è verificato in via Galilei all'incrocio con via Poco. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", il 23enne stava guidando a una velocità contenuta. A causa delle basse temperature di questi giorni, il vetro era ghiacciato. Il ragazzo, proprio per questo motivo, non si sarebbe accorto della presenza della donna.

La donna è morta sul colpo

Nonostante l'impatto non sia stato violento, la donna ha battuto la testa contro il vetro anteriore dell'auto e avrebbe riportato un importante trauma cranico. Graselin è purtroppo morta sul colpo: i medici e i paramedici del 118, arrivati anche con un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il 23enne è rimasto leggermente ferito ed è stato portato in ospedale a Saronno in stato di choc. I carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica.

Ieri, in segno di lutto, il Comune di Rovello è rimasto chiuso al pubblico. Nella stessa giornata è stato pubblicato un messaggio di cordoglio: "L’amministrazione comunale con grande dolore si stringe alla famiglia e ai colleghi di lavoro per la grave perdita di Paola Greselin, deceduta questa mattina investita da un’auto. Il Comune e tutti i cittadini di Rovello hanno perso un grande riferimento. Una persona attenta, gentile, sorridente, capace di incarnare la bontà nei confronti di tutti, in particolare delle persone più in difficoltà, più fragili".