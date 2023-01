Dipendente comunale travolta e uccisa da un’auto: stava andando a lavoro in bici Una dipendente comunale è stata travolta e uccisa da un’automobile mentre si recava in ufficio a Rovello Porro (Como) in sella alla sua bici.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente nella mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio, in provincia di Como. Una donna stava andando a lavoro in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta e uccisa da un'automobile. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per lei non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

La vittima si trovava in via Galilei a Rovello Porro quando, intorno alle 8, è stata investita da una Lancia Y dove alla guida c'era una ragazza di 23 anni. La dinamica è ancora incerta: i carabinieri della compagnia di Cantù hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla e accertare eventuali responsabilità. La 23enne è stata trovata in stato di choc, ma illesa. Una volta tranquillizzata, potrà fornire una ricostruzione.

La donna aveva riportato un gravissimo trauma

La 62enne, di cui non sono state diffuse le generalità, cadendo a terra, ha purtroppo riportato un gravissimo trauma che le è stato fatale. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) aveva inviato i medici e i paramedici con un'ambulanza ed era stato fatto decollare anche un elicottero. Quando sono arrivati però non c'era più nulla da fare: è infatti morta sul colpo.

Leggi anche Travolge con la sua auto un ragazzo e poi scappa: ricercato pirata della strada

Stando a quanto riportato dai giornali locali e anche dal quotidiano "Il Corriere della Sera", la vittima sarebbe una dipendente comunale proprio del Comune di Rovello Porro dove questa mattina si stava recando. Sulla pagina Facebook del Comune, è apparso l'annuncio che gli uffici resteranno chiusi al pubblico in segno di lutto.

Tra i commenti, alcuni cittadini descrivono la 62enne come una donna estremamente gentile e sorridente: "Le mie più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi colleghi. Ci mancherà il suo sorriso, la sua estrema gentilezza e la cordialità con cui accoglieva tutti".