Travolto da un camion mentre va a lavoro in monopattino: il tir lo aggancia trascinandolo per metri È stato trascinato per una decina di metri, dopo essere stato agganciato da un tir: è successo ieri, giovedì 25 agosto, a Melzo (Milano). Vittima un uomo di 32 anni che stava andando a lavoro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Lo ha trascinato per diversi metri, uccidendolo: è quanto è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 agosto, a Melzo (Milano). Vittima un uomo di 32 anni che si trovava sul suo monopattino mentre andava a lavorare. In base alle informazioni ottenute, sarebbe stato travolto dal camion che lo avrebbe poi agganciato.

È stato trascinato per una decina di metri

Il 32enne è stato investito sulla strada provinciale 13 in direzione Gorgonzola: con lui c'era anche un amico che si trovava su un altro monopattino elettrico. A un certo punto, mentre si trovava in una rotonda sotto il cavalcavia della Cassanese, il tir ha travolto l'uomo: lo ha trascinato fino alla rampa di immissione alla Cassanese, si tratta di una decina di metri. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi inermi del suo amico che non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Il conducente non si è reso conto di aver agganciato il 32enne

Il conducente del mezzo sarebbe un 50enne che non si sarebbe accorto del 32enne. Se ne sarebbe accorto, solo arrivato alla Cassanese: sul posto sono interventi i medici e i paramedici del 118, ma nonostante il loro tempestivo arrivo, per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. È morto proprio a causa delle ferite e dei traumi riportati.

Leggi anche Vigile del fuoco salva una bimba mentre va in ferie: la piccola stava soffocando in aereo

Si cercano i familiari della vittima

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare anche eventuali responsabilità. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che la vittima fosse straniera: gli agenti quindi stanno cercando di risalire a eventuali parenti residenti in Italia, a cui comunicare la scomparsa del loro caro.