Attraversa la tangenziale a piedi e viene travolto da un camion: è gravissimo Un uomo di 55 anni è stato travolto da un camion mentre stava attraversando a piedi la tangenziale nel territorio di Stezzano, in provincia di Bergamo.

Ancora un gravissimo incidente sulle strade lombarde. Nella mattinata di oggi, lunedì 5 settembre, un uomo è stato travolto da un camion a Stezzano, comune in provincia di Bergamo. Il 55enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale: è in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il quadro sembrerebbe essere abbastanza chiaro.

L'uomo stava attraversando a piedi la tangenziale sud

Stando a quanto appreso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 6.30 sulla tangenziale sud. Il camionista ha raccontato che stava percorrendo la strada quando, all'improvviso, si è trovato di fronte il 55enne. Avrebbe provato a far di tutto per evitare l'impatto, ma senza successo. L'uomo, che stava attraversando a piedi la tangenziale senza alcun apparente motivo, è stato preso in pieno dall'autoarticolato.

Il 55enne è ricoverato in prognosi riservata

È stato lo stesso camionista a soccorrerlo e allertare subito i soccorsi: i medici e i paramedici del 118 sono arrivati, a sirene spiegate, a bordo di un'ambulanza e un'auto medica. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo in codice rosso. Adesso si trova all'ospedale Papa Giovanni XXIII in gravissime condizioni: restano sconosciute, almeno per il momento, le ferite riportate.

Il 55enne sarebbe comunque ricoverato in prognosi riservata: non vi sono notizie circa un possibile intervento chirurgico. Le forze dell'ordine cercheranno di capire perché l'uomo, a quell'ora del giorno, si trovasse lì.