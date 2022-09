Attraversa i binari, inciampa e viene travolto da un treno: grave un uomo di 58 anni Un uomo di 58 anni ha attraversato i binari e nel farlo è stato travolto da un treno: è stato ricoverato all’ospedale di Pavia, è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha attraversato i binari e, nel farlo, è inciampato ed è stato travolto da un treno: è quanto accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, alla stazione di Voghera, comune in provincia di Pavia. L'uomo di 58 anni, di cui al momento non si conoscono le generalità, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale. A causa dell'incidente, la circolazione ha registrato alcuni rallentamenti.

L'uomo è inciampato e il treno lo ha trascinato per diversi metri

Quella del 58enne sembrerebbe essere stata una leggerezza: non aver rispettato un divieto, nonostante vi siano cartelli chiari, potrebbe essergli costato caro. L'uomo infatti, a un certo punto, sarebbe inciampato e il treno lo ha scaraventato lungo i binari. Il macchinista seppur ha frenato, non è riuscito a evitare il 58enne: l'uomo è stato infatti trascinato per diversi minuti.

Il 58enne è stato ricoverato in codice rosso

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. I vigili del fuoco hanno prelevato il 58enne e lo hanno poi affidato alle cure degli operatori sanitari: dopo averlo stabilizzato, l'uomo è stato trasferito d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Il 58enne è arrivato in codice rosso ed è stato ricoverato in condizioni serie. Non è chiaro se è stato sottoposto a un intervento chirurgico: nessuna notizia nemmeno sulla tipologia di ferite riportate. Non è la prima volta che accadono episodi simili, in questi mesi diverse persone hanno deliberatamente ignorato gli annunci e i divieti e in alcuni casi questo gesto è costato la vita.