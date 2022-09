Uomo travolto e ucciso da un treno a San Donato Milanese Un uomo di 40 anni è stato travolto e ucciso da un treno verso le 22 di ieri giovedì 8 settembre a San Donato Milanese. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in stazione alle porte di Milano nella serata di ieri giovedì 8 settembre. Stando alle prime informazioni, un uomo di 40 anni è stato travolto e ucciso da un treno verso le 22 a San Donato Milanese. Inutili i tentativi di intervento dei soccorritori: il 40enne è morto sul colpo.

Inutili i tentativi di soccorso

Un uomo di 40 anni è stato travolto e ucciso da un treno nella serata di giovedì 8 settembre. L'incidente è avvenuto attorno alle 22, in via Giuseppe Di Vittorio nei pressi della stazione ferroviaria di Borgolombardo. Subito è stato lanciato l'allarme ma una volta sul posto medici e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto accaduto: sul posto sono intervenuto i militari della Compagnia San Donato Milanese. Da capire ancora le generalità della vittima. Non si esclude nessuna pista investigativa.

Altri morti in stazione durante l'estate

Solo lo scorso agosto un uomo di 30 anni è stato investito da un treno in transito ed è morto nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Centrale. L'incidente è avvenuto tra il Quadrivio Turro e il bivio Mirabello-viale delle Rimembranze di Greco 47. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo a terra della vittima. Si tratterebbe di un senzatetto di 30 anni straniero. E ancora: a San Rocco al Porto, nel Lodigiano, un ragazzo di 22 anni è stato investito e ucciso da un treno. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 9. A dare l'allarme, alcuni pendolari. Anche in questo caso purtroppo non c'è stato più nulla da fare.