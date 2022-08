Milano Centrale, uomo di 30 anni muore investito dal treno: ritardi e caos per le corse l’incidente attorno alle 12 tra il Quadrivio Turro e il bivio Mirabello-viale delle Rimembranze di Greco. Tutte le linee deviate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo di 30 anni è stato investito da un treno in transito ed è morto nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Centrale, questa mattina, attorno a mezzogiorno. L'incidente è avvenuto tra il Quadrivio Turro e il bivio Mirabello-viale delle Rimembranze di Greco 47, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo esanime della vittima. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine, ma per l'uomo investito non c'è stato nulla da fare. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un senzatetto di 30 anni, probabilmente di origine africana. Sul posto anche il magistrato di turno che ha disposto il blocco della linea ferroviaria per condurre gli accertamenti delle autorità competenti.

Traffico ferroviario in tilt: tutte le linee deviate

Il traffico ferroviario è stato sospeso a causa dell'incidente tra Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi, per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Si sono registrati ritardi anche di oltre un'ora dei treni dell'alta velocità ed Intercity. Ecco tutte le linee interessate:

Il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:55) oggi non ferma a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri:

in partenza da Milano Porta Garibaldi, possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

in discesa a Milano Porta Garibaldi, possono proseguire fino a Milano Rogoredo dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (13:35) – Reggio Calabria Centrale (8:03) oggi ferma a Milano Lambrate anziché a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri possono proseguire da Milano Rogoredo con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 794 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (16:25) oggi ferma a Milano Lambrate anziché a Milano Porta Garibaldi.

I passeggeri possono proseguire da Milano Lambrate con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.